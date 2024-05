Visite au port de La Goulette :Une commission parlementaire s’engage Ã  rÃ©soudre les problÃ¨mes des voyageurs

Visite au port de La Goulette :Une commission parlementaire s’engage à résoudre les problèmes des voyageurs

Une délégation de la Commission parlementaire des affaires étrangères, de la coopération internationale, des Tunisiens à l’étranger et des migrations a effectué ce jeudi une visite de terrain au port de La Goulette afin d’évaluer les conditions de travail et de se renseigner sur les préparatifs pour le retour au pays à l’approche des vacances d’été, ainsi que pour comprendre les problèmes rencontrés par la communauté tunisienne à l’étranger à leur arrivée en Tunisie, et les conditions d’accueil des différents arrivants dans notre pays.

Les députés ont été accueillis par plusieurs hauts responsables de l’Administration de la Marine marchande et des ports, de la Compagnie tunisienne de navigation, du bureau des douanes de La Goulette, de la police des frontières et des étrangers.

Les membres de la délégation ont observé l’arrivée du navire « Tanit » et le déchargement des véhicules, et ont suivi les procédures de réception et de passage des voitures via le scanner. Ils ont également été informés des différentes procédures de contrôle douanier à trois niveaux, à savoir le contrôle rapide, le contrôle léger et le contrôle approfondi qui concerne les véhicules lourds et est effectué à l’aide du scanner et des chiens policiers en cas de besoin.

Des discussions ont eu lieu sur plusieurs problèmes auxquels sont confrontés les agents du port, notamment le manque de ressources humaines et les conditions de travail difficiles.

La délégation a réaffirmé son engagement à coordonner avec toutes les parties concernées pour surmonter tous les obstacles auxquels sont confrontés les voyageurs de retour au pays.

Les députés ont également salué les efforts déployés par les cadres travaillant au port pour faire face à toute menace pesant sur la sécurité économique et sociale du pays.

Au cours de cette visite sur le terrain, la délégation parlementaire a pu entrer en contact direct avec les citoyens, écouter leurs préoccupations et comprendre les divers problèmes et difficultés auxquels ils sont confrontés à leur retour au pays.

Gnetnews