Visite de la ministre libyenne des Affaires Ã©trangÃ¨res en Tunisie

Visite de la ministre libyenne des Affaires étrangères en Tunisie

La ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale libyenne, Najla Mangoush, effectue ce mercredi 03 Mai une visite en Tunisie, à l’invitation de son homologue tunisien, Nabil Ammar.

La ministre libyenne conduit une délégation comptant, notamment, le ministre du Transport, Salem Al-Chhoubi, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du raffermissement des anciens liens historiques tuniso-libyens, et de la consolidation des relations entre les deux pays, en illustration du souci conjoint de les hisser au plus haut niveau.

Elle vise à parvenir à plus de complémentarité, d’inclusion et de partenariat agissant et solidaire, en concrétisation des aspirations des deux peuples, selon le ministère.

Gnetnews