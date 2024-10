Visite du ministre du Commerce au Kef : Renforcement de l’approvisionnement et lutte contre la spéculation

Dans le cadre de la série de visites terrain visant à évaluer la situation générale dans les régions et à améliorer les conditions de vie des citoyens, le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, s’est rendu ce mardi 8 octobre 2024, dans le gouvernorat du Kef. Cette visite s’inscrit également dans le cadre de l’effort pour identifier les opportunités d’exportation et renforcer le rôle du secteur commercial dans la dynamique de développement régional.

La visite a débuté par une rencontre avec le gouverneur de la région, en présence de députés et de cadres locaux et régionaux. Au cours de cette réunion, les discussions ont porté sur l’importance de la coordination entre les services centraux et régionaux pour garantir l’approvisionnement en produits de première nécessité et soutenir le pouvoir d’achat des citoyens. Les obstacles empêchant l’atteinte de ces objectifs ont été examinés, et des solutions concrètes ont été proposées.

Des visites sur le terrain ont ensuite été effectuées, touchant plusieurs chaînes de distribution de produits de consommation. Le ministre s’est rendu au centre de l’Office Tunisien du Commerce au Kef, ainsi qu’à une agence de vente de lait, une entreprise de commerce de gros et un supermarché de la ville. Ces inspections ont permis de constater une amélioration de l’approvisionnement en produits de base tels que les dérivés des céréales, le sucre, le lait et le riz.

Les échanges avec les citoyens et les professionnels ont débouché sur plusieurs recommandations. Celles-ci portent notamment sur le contrôle des circuits de distribution afin de lutter contre les pratiques commerciales non transparentes, la spéculation et le monopole, garantissant ainsi la disponibilité des produits à des prix légaux et raisonnables dans toutes les délégations. Des efforts supplémentaires seront déployés pour stabiliser l’approvisionnement en produits actuellement perturbés, tels que le café et le thé, avec de nouvelles quantités injectées sur le marché dès la semaine prochaine.

Enfin, Samir Abid a clôturé sa visite par un passage à la direction régionale du Commerce et du Développement des Exportations, où il a pris connaissance des conditions de travail des agents et écouté leurs préoccupations, notamment en matière d’organisation structurelle et de logistique. Le ministre a salué les efforts des équipes de contrôle économique dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, tout en réaffirmant l’engagement du ministère à améliorer leurs conditions de travail.

