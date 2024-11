Visite nocturne du ministre des Transports Ã  lâ€™aÃ©roport de Tunis-Carthage et aux installations de Tunisair

Visite nocturne du ministre des Transports à l’aéroport de Tunis-Carthage et aux installations de Tunisair

Le ministre des Transports, M. Rachid Amari, a effectué une visite nocturne non annoncée le samedi 2 novembre 2024 à l’aéroport de Tunis-Carthage, inspectant notamment les installations de Tunisair, telles que Tunisair Technics, Tunisair Handling, et la Société Tunisienne de Catering. Cette visite s’inscrit dans un suivi de terrain pour évaluer l’application des récentes recommandations issues de réunions dirigées par le ministre lui-même.

Lors de sa tournée, M. Amari a identifié plusieurs insuffisances dans les services de catering, notamment des dysfonctionnements touchant à la qualité et à la sécurité de l’approvisionnement, ainsi qu’un manque de suivi direct sur le terrain, entraînant des retards dans les interventions techniques nécessaires pour assurer le respect des horaires de vol. Le ministre a rappelé l’importance d’un pilotage rigoureux et innovant pour ce secteur sensible, insistant sur la nécessité de rompre avec les anciennes pratiques de gestion au profit de méthodes modernes et performantes.

M. Amari a souligné la nécessité d’une coordination étroite entre toutes les parties prenantes de l’aéroport pour minimiser les perturbations des horaires de vol et éviter les désagréments pour les passagers, tant à l’arrivée qu’au départ. Il a insisté sur l’amélioration des systèmes d’information et des services d’accueil pour garantir une prise en charge efficace des voyageurs.

Lors de cette inspection, le ministre a également visité les installations commerciales de Tunisair et s’est enquis des conditions de sécurité des services au sol. Il a rappelé la récente acquisition par la compagnie de nouveaux équipements pour le service des avions, alignés avec les normes internationales et les avancées technologiques en matière d’aviation civile. Le ministre a souligné l’importance d’un bon entretien de ces équipements et d’une sensibilisation accrue des agents pour en garantir une utilisation optimale.

Enfin, M. Amari a insisté sur la nécessité de restaurer la réputation de Tunisair en améliorant la qualité des repas et des services à bord, et en s’efforçant de regagner progressivement la confiance des passagers. Malgré les défis structurels et financiers rencontrés, il a exhorté tous les acteurs à faire preuve de rigueur, de responsabilité et de dévouement pour préserver cette institution emblématique.

