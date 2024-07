Visite officielle au Brésil : Nabil Ammar renforce la coopération bilatérale et inaugure un bureau consulaire à Sao Paulo

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé aujourd’hui que Nabil Ammar, ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, effectuera du 11 au 13 juillet 2024 une visite officielle de travail en République Fédérative du Brésil, à l’invitation de son homologue brésilien, Mauro Vieira.

Accompagné d’une délégation comprenant des représentants des secteurs des médicaments, du phosphate, de la douane ainsi que des hommes d’affaires et opérateurs économiques, dirigée par le président de l’UTICA, cette visite vise à renforcer les liens bilatéraux. Un point fort de la visite sera une séance de travail avec le ministre brésilien des Relations Extérieures pour discuter des relations de coopération existantes et des moyens de les développer, ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

La visite prévoit également la signature d’un Mémorandum d’Entente sur la coopération diplomatique entre les deux ministères. En parallèle, Nabil Ammar présidera les travaux d’un forum économique organisé par la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne et le Conseil d’Affaires tuniso-brésilien.

Dans le cadre de cette visite, le ministre inaugurera le bureau commercial et consulaire tunisien au siège de la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne à Sao Paulo, et rencontrera également la communauté tunisienne résidant dans cette ville.

