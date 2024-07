Visite surprise de la ministre du Transport aux installations techniques de la TRANSTU

Mme Sarah Zaafrani Zenzri, Ministre de l’Équipement et de l’Habitat, également chargée de la gestion du Ministère des Transports, a effectué une visite inopinée ce lundi 8 juillet 2024 à plusieurs installations techniques de la Société de Transport de Tunis. Cette visite comprenait le dépôt central de maintenance des bus à Sijoumi, ainsi que les dépôts de Zahrouni et de l’Est pour les bus, les ateliers de maintenance et le dépôt du métro léger.

Cette initiative visait à évaluer l’avancement des recommandations du Conseil Ministériel Restreint du 25 mars 2024, qui avait ordonné la réparation urgente de 200 bus et 28 rames de métro. Ces recommandations ont également été discutées lors de diverses réunions de suivi au ministère, dans le but d’améliorer le système de transport public collectif et de répondre aux attentes des citoyens.

Sur place, Mme Zaafrani Zenzri a donné des instructions pour trouver des solutions alternatives et pratiques afin d’accélérer la réalisation des grands projets de réparation. Elle a insisté sur la nécessité de diagnostiquer les raisons des retards et de présenter un plan de travail détaillé avec un calendrier quotidien pour évaluer l’état de chaque véhicule. Elle s’est engagée à suivre ce programme de près.

La ministre a souligné que, face à l’insatisfaction des usagers du transport public et à la situation exceptionnelle de la Société de Transport de Tunis, des efforts exceptionnels et une responsabilité accrue sont nécessaires pour améliorer la qualité, la sécurité et la fiabilité du service. L’objectif est de faire du transport public une solution viable pour améliorer la vie des citoyens, plutôt qu’un obstacle.

Dans la foulée de sa visite, Mme Zaafrani Zenzri a présidé une réunion de travail, exhortant à mettre en place un modèle de gouvernance efficace pour atteindre des objectifs clés, notamment la remise en service rapide des bus et des rames de métro en maintenance. Elle a insisté sur l’importance d’une gestion optimale des ressources humaines de la société, du développement des compétences, de l’adoption de systèmes numériques, de l’amélioration du système de collecte des revenus, et de la lutte contre les comportements nuisibles à l’entreprise.

Enfin, la ministre a réaffirmé que le recours au transport public collectif en Tunisie demeure une priorité nationale incontournable, nécessitant des plans et des programmes cohérents pour la réalisation et la durabilité des projets associés.

Accompagnée par le Président Directeur Général de la Société de Transport de Tunis, plusieurs responsables du ministère et de la société ont participé à cette visite et à la réunion de suivi.

Gnetnews