Voici les arbitres des quarts de finale

La Fédération tunisienne de football a dévoilé les noms des arbitres qui dirigeront les rencontres des quarts de finale de la Coupe de Tunisie de football, au programme ce mercredi. Voici les désignations.

CO Transports – ES Metlaoui : Nasrallah Jaouadi

AS Solimane – Club Africain : Oussema Razgallah

CS Sfaxien – Olympique de Béja : Sadok Selmi

US Monastir – ES Zarzis : Nidhal Letaïef

