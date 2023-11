Vote historique en Afrique du Sud : Fermeture de l’ambassade d’IsraÃ«l et suspension des relations diplomatiques

Vote historique en Afrique du Sud : Fermeture de l’ambassade d’Israël et suspension des relations diplomatiques

Ce mardi, les députés sud-africains ont pris une décision marquante en faveur d’une motion visant à fermer l’ambassade d’Israël à Pretoria et à suspendre les relations diplomatiques avec Tel Aviv. La motion, initiée par les Combattants pour la liberté économique (EFF), le troisième plus grand parti d’opposition, a été débattue à l’Assemblée nationale et a obtenu 248 voix en faveur contre 91 voix opposées.

Bien que des partis tels que l’Alliance démocratique (DA) et le Parti chrétien-démocrate africain (ACDP) aient voté contre la motion, elle a été adoptée grâce au soutien du Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir, qui détient la majorité des 400 sièges de la Chambre.

Pemmy Majodina, chef de file de l’ANC au Parlement, a souligné que l’ambassade israélienne resterait fermée jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit accepté. Elle a également déclaré que la guerre actuelle n’était pas une guerre religieuse, malgré les opinions divergentes au Parlement, où certains législateurs ont scandé « Free free Palestine ».

Suite aux attaques continues d’Israël contre Gaza, l’Afrique du Sud avait rappelé tous ses diplomates de Tel-Aviv pour consultations. Le ministre de la présidence, Khumbudzo Ntshavheni, a souligné que le génocide sous les yeux de la communauté internationale ne pouvait être toléré, qualifiant tout nouvel holocauste d’inacceptable. En réponse, Israël a annoncé le rappel de son ambassadeur en Afrique du Sud pour consultations cette semaine.

Gnetnews