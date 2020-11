Wadii Al Jari n’a « actuellement » aucune ambition politique

Invité par la chaine Attessiaâ, le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Al Jari a nié en bloc toutes les accusations qui lui ont été faites depuis plusieurs semaines. Pour lui, ces campagnes de dénigrement sont « orchestrées » et ne font que l’encourager à « réaliser ses objectifs ».

Interrogé sur la situation politique et ses ambitions, Al Jari était moins tranchant : « Depuis 2011, on m’a proposé trois ministères. J’ai tout refusé, même si rien ne m’empêchait d’accepter. La présidence du Gouvernement ? Je n’ai actuellement pas l’intention de me présenter à ce poste très important ».

GnetNews