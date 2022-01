Zaghouan: Des actes de vandalisme provoquent des coupures d’eau

Des actes de vandalisme sur les installations permettant l’approvisionnement en eau potable ont été enregistrés ce vendredi 7 janvier dans le gouvernorat de Zaghouan, provoquant des coupure d’eau dans plusieurs localités.

Les zones concernées sont Bir Chaouch, Sidi Néji, Zouagha, Henchir Jdid et Dghafla dans la délégation de Nadhour.

Dans un communiqué, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a fait savoir que le puits profond « El Nadhour » avait été endommagé. La SONEDE a également expliqué que des équipements électriques du puits ont été saccagés, afin de dérober le cuivre, ce qui a causé l’arrêt du fonctionnement du puits et une pénurie des ressources hydrauliques, estimée à plus de 2500 m3/jour.

Ainsi, la société prévoit d’engager des poursuite contre les personnes qui ont causé actes, avant d’ajouter que le retour à la normal reprendra progressivement, le temps que les travaux de réparations soient effectués.

Gnetnews