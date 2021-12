Zaghouan: L’URAP dénonce la non disponibilité de l’ammonitrate

Près de 85% des besoins agricole de la région de Zaghouan en ammonitrate ne sont pas disponible. C’est ce qu’a déclaré jeudi, le président de l’Union régionale de l’Agriculture et de la pêche à l’agence TAP.

D’après ce dernier, le gouvernorat a reçu seulement 15.000 quintaux du fertilisant au lieu des 100.000 nécessaire à chaque saison.

L’ammonitrate est un élément essentiel pour un rendement efficace des grandes cultures. Sa non disponibilité peut donc avoir de lourdes conséquences sur la production.

Rappelons que la Tunisie connait ces dernières années une grande pénurie en engrais notamment le DAP et l’ammonitrate à cause des mouvements sociaux et les protestations menés aussi bien dans le bassin minier de Gafsa et à Gabès, où se trouve les usines du Groupe chimique ; lesquels mouvements ont causé des ruptures répétitives de la production des engrais en Tunisie et incité à l’importation.

Gnetnews