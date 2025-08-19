Zakaria Dassi : « L’intégration de l’intelligence artificielle sera un tournant pour l’éducation en Tunisie »

Le directeur général du Centre international de l’innovation pédagogique (CIIP), Zakaria Dassi, a souligné, mardi 19 août 2025, l’importance des réformes éducatives face aux mutations rapides que connaît le monde. Invité de la matinale de la Radio nationale, il a rappelé que plus de 120 pays sont actuellement engagés dans des processus de réforme éducative, insistant sur la nécessité pour la Tunisie de s’inscrire pleinement dans cette dynamique.

Selon lui, le rôle du CIIP consiste à former les formateurs et développer les compétences tunisiennes, en s’appuyant sur les recherches internationales et les expériences comparées. Parmi les projets en cours figurent notamment l’amélioration de l’enseignement des mathématiques, la refonte des manuels scolaires ainsi que la mise en place de programmes et curricula inspirés de modèles internationaux.

À l’occasion de la rentrée 2025/2026, le centre a placé la formation des enseignants et des formateurs au cœur de ses priorités. L’objectif est d’élever le niveau du corps éducatif tant sur le plan disciplinaire que pédagogique, en intégrant de nouvelles méthodes d’enseignement, l’usage accru du numérique et l’introduction progressive de l’intelligence artificielle, qualifiée par Dassi de « facteur révolutionnaire ».

Par ailleurs, le responsable a évoqué les projets infrastructurels menés par le ministère de l’Éducation, annonçant l’ouverture de nouveaux établissements scolaires dès la rentrée.

Gnetnews