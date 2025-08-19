Zakaria Dassi : « L’intégration de l’intelligence artificielle sera un tournant pour l’éducation en Tunisie »

19-08-2025

Le directeur général du Centre international de l’innovation pédagogique (CIIP), Zakaria Dassi, a souligné, mardi 19 août 2025, l’importance des réformes éducatives face aux mutations rapides que connaît le monde. Invité de la matinale de la Radio nationale, il a rappelé que plus de 120 pays sont actuellement engagés dans des processus de réforme éducative, insistant sur la nécessité pour la Tunisie de s’inscrire pleinement dans cette dynamique.

Selon lui, le rôle du CIIP consiste à former les formateurs et développer les compétences tunisiennes, en s’appuyant sur les recherches internationales et les expériences comparées. Parmi les projets en cours figurent notamment l’amélioration de l’enseignement des mathématiques, la refonte des manuels scolaires ainsi que la mise en place de programmes et curricula inspirés de modèles internationaux.

À l’occasion de la rentrée 2025/2026, le centre a placé la formation des enseignants et des formateurs au cœur de ses priorités. L’objectif est d’élever le niveau du corps éducatif tant sur le plan disciplinaire que pédagogique, en intégrant de nouvelles méthodes d’enseignement, l’usage accru du numérique et l’introduction progressive de l’intelligence artificielle, qualifiée par Dassi de « facteur révolutionnaire ».

Par ailleurs, le responsable a évoqué les projets infrastructurels menés par le ministère de l’Éducation, annonçant l’ouverture de nouveaux établissements scolaires dès la rentrée.

Gnetnews

Fil d'actualités

Kairouan : Mise en place d’un nouveau service d’imagerie mé

19-08-2025

Sabra sous tension : Israël entre dans le quartier et frappe la vil

19-08-2025

Niveau des barrages en Tunisie : Légère baisse du remplissage

19-08-2025

Zakaria Dassi : « L’intégration de l’intelligence artificielle

19-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Kairouan : Mise en place d’un nouveau service d’imagerie médicale

19-08-2025

Sabra sous tension : Israël entre dans le quartier et frappe la ville, un journ

19-08-2025

Niveau des barrages en Tunisie : Légère baisse du remplissage

19-08-2025

Zakaria Dassi : « L’intégration de l’intelligence artificielle sera un tou

19-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025