Zarzis : deux secousses telluriques enregistrées, 51 séismes recensés en Tunisie depuis début 2026

02-07-2026

Deux secousses telluriques ont été enregistrées mercredi à Zarzis, dans le gouvernorat de Médenine. Interrogé jeudi par Mosaïque FM, Hassen Hamdi, chef du service de géophysique à l’Institut national de la météorologie, a apporté des précisions sur ces événements.

Selon lui, la première secousse a été détectée à 14h41 par les stations sismologiques de l’Institut, avec une magnitude de 4,2 degrés sur l’échelle de Richter. Une seconde secousse, considérée comme une réplique, a été enregistrée à 22h38, avec une magnitude estimée à 2,6 degrés.

Le responsable a par ailleurs indiqué que 51 secousses telluriques ont été recensées en Tunisie depuis le début de l’année 2026. Parmi elles, 7 présentaient une magnitude inférieure à 2 degrés, 28 se situaient entre 2 et 3 degrés, 11 entre 3 et 4 degrés, tandis que 4 secousses ont dépassé les 4 degrés sur l’échelle de Richter.

Ces données témoignent d’une activité sismique suivie de près par les services spécialisés de l’Institut national de la météorologie, chargés de la surveillance et de l’analyse des mouvements telluriques enregistrés sur le territoire tunisien.

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