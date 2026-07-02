Vers un nouveau programme national pour réguler le marché des moutons de l’Aïd 2026-2027

Les travaux d’élaboration d’un programme national visant à réguler le marché des moutons de l’Aïd pour la saison 2026-2027 ont débuté mercredi au siège de l’Office de l’élevage et des pâturages. Cette séance de travail a été présidée par le directeur général de l’Office, Ezzedine Chalghaf, en présence de plusieurs responsables d’institutions et de structures intervenant dans le secteur de l’élevage et des viandes rouges, ainsi que de représentants des organismes de tutelle, de financement et de la recherche scientifique.

Cette réunion a marqué le lancement officiel de l’élaboration du programme, dont les grandes orientations et les objectifs ont été présentés. Il s’agit notamment d’organiser le marché des moutons de l’Aïd, d’améliorer la rentabilité de la filière d’élevage et de renforcer la sécurité alimentaire, à travers la mise en place de mécanismes d’intervention publique destinés à équilibrer le marché.

À l’ouverture des travaux, le directeur général de l’Office a souligné que ce programme s’inscrit dans une démarche structurelle et durable visant à organiser le marché des moutons de l’Aïd et à assurer l’approvisionnement dans les meilleures conditions, à travers des avantages et des mesures incitatives en faveur des éleveurs, contribuant ainsi à soutenir la production nationale et à stabiliser le marché.

Il a précisé que le programme repose sur des principes de soutien à la production, de gouvernance contractuelle et de suivi numérique des différentes étapes de sa mise en œuvre, dans le but d’établir un équilibre entre le coût de production et le pouvoir d’achat du consommateur, de limiter les pratiques de monopole et de renforcer la transparence et l’efficacité du système de commercialisation.

Une approche participative avec les éleveurs

Les participants ont également insisté sur l’adoption d’une approche participative dans l’élaboration du programme, à travers l’organisation de visites de terrain dans différentes régions afin de recueillir les préoccupations et propositions des éleveurs, et d’associer les différents intervenants à l’élaboration de la version finale du dispositif.

Au terme de la réunion, les participants se sont accordés sur la préparation d’un calendrier d’exécution du programme au titre de la saison 2026-2027, incluant la finalisation des aspects juridiques et logistiques, la désignation des structures chargées de la mise en œuvre, ainsi que la programmation de visites régionales et locales auprès des éleveurs, en prélude à l’annonce officielle du programme et à l’ouverture des inscriptions pour les éleveurs remplissant les conditions requises.