Ligue 2-J09 : Le classement après les.matchs de dimanche
Voici le classement général des groupes A et B en Ligue 2 après les matches de la 9ème journée :
Groupe A :
1- CS Hammam-Lif 22pts (9j)
2- US Tataouine 20pts (9j)
3- ES Hammam Sousse 17pts (9j)
4- SC Ben Arous 16pts (9j)
5- CS Msaken 16pts (9j)
6- BS Bouhajla 14pts (9j)
7- EM Mahdia 12pts (9j)
8- CS Chebba 11pts (9j)
9- Mégrine Sport 10pts (9j)
10- Sfax Railways Sports 9pts (9j)
11- OC Kerkennah 7pts (9j)
12- SA Menzel Bourguiba 6pts (9j)
13- AS Agareb 5pts (9j)
14- US Boussalem 5pts (9j)
Groupe B :
1- Stade Gabésien 18pts (9j)
2- PS Sakiet Eddaier 18pts (9j)
3- US Ksour Essef 15pts (9j)
4- Jendouba Sport 15pts (9j)
5- AS Kasserine 14pts (9j)
6- Kalaa Sport 14pts (9j)
7- EGS Gafsa 12pts (9j)
8- CS Redaief 12pts (9j)
9- CS Korba 11pts (9j)
10- AS Ariana 11pts (9j)
11- ES Bouchemma 10pts (9j)
12- SC Moknine 8pts (9j)
13- AS Jelma 6pts (9j)
14- Olympique Sidi