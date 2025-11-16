Ligue 2-J09 : Le classement après les.matchs de dimanche

16-11-2025

Voici le classement général des groupes A et B en Ligue 2 après les matches de la 9ème journée :

Groupe A :

1- CS Hammam-Lif 22pts (9j)

2- US Tataouine 20pts (9j)

3- ES Hammam Sousse 17pts (9j)

4- SC Ben Arous 16pts (9j)

5- CS Msaken 16pts (9j)

6- BS Bouhajla 14pts (9j)

7- EM Mahdia 12pts (9j)

8- CS Chebba 11pts (9j)

9- Mégrine Sport 10pts (9j)

10- Sfax Railways Sports 9pts (9j)

11- OC Kerkennah 7pts (9j)

12- SA Menzel Bourguiba 6pts (9j)

13- AS Agareb 5pts (9j)

14- US Boussalem 5pts (9j)

Groupe B :

1- Stade Gabésien 18pts (9j)

2- PS Sakiet Eddaier 18pts (9j)

3- US Ksour Essef 15pts (9j)

4- Jendouba Sport 15pts (9j)

5- AS Kasserine 14pts (9j)

6- Kalaa Sport 14pts (9j)

7- EGS Gafsa 12pts (9j)

8- CS Redaief 12pts (9j)

9- CS Korba 11pts (9j)

10- AS Ariana 11pts (9j)

11- ES Bouchemma 10pts (9j)

12- SC Moknine 8pts (9j)

13- AS Jelma 6pts (9j)

14- Olympique Sidi

