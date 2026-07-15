Mondial 2026 : It’s not coming home ! L’Argentine en finale

Au terme d’un scénario absolument renversant au Stade d’Atlanta, le champion du monde en titre argentin s’est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant sur le fil face à l’Angleterre (2-1).

Après une première période tactique et engagée qui s’est soldée sur un score nul, l’ailier anglais Anthony Gordon a débloqué la situation à la 55e minute d’une frappe précise pour donner l’avantage aux Three Lions.

Longtemps impuissante, l’Albiceleste s’est ruée à l’attaque en fin de rencontre et a complètement renversé son destin en l’espace de sept minutes : Enzo Fernández a d’abord égalisé d’un superbe but à la 85e minute, avant que l’attaquant remplaçant Lautaro Martínez ne libère tout un peuple en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel (90e+2 minute).

Grâce à ce finish héroïque, l’Argentine de Lionel Messi défendra sa couronne mondiale ce dimanche en finale à East Rutherford face à l’Espagne.