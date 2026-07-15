STEG : les coupures d’électricité liées à une hausse exceptionnelle de la consommation due à la chaleur

15-07-2026

Le président-directeur général de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), Fayçal Trifa, a expliqué que les coupures d’électricité enregistrées ces derniers jours dans plusieurs régions du pays s’expliquent par une hausse exceptionnelle de la consommation, provoquée par la vague de chaleur qui touche actuellement la Tunisie.

S’exprimant ce mercredi sur les ondes de la radio Mosaïque FM, il a indiqué que la demande en électricité dépasse les capacités de production disponibles depuis dimanche dernier. Face à cette situation, la STEG a été contrainte de recourir au délestage — une mesure consistant à interrompre temporairement et de manière alternée l’alimentation électrique dans certaines zones, afin de préserver la stabilité du réseau national.

Fayçal Trifa a précisé que les fortes températures, également observées dans plusieurs pays du bassin méditerranéen, ont entraîné une utilisation massive des climatiseurs. Entre 13h et 17h, heures de pointe de la consommation, la demande en électricité a ainsi augmenté d’environ 30% par rapport aux niveaux habituels.

Le PDG de la STEG a rappelé que le réseau électrique national repose sur un équilibre permanent entre production et consommation, et qu’un déséquilibre important pourrait mettre en péril la stabilité de l’ensemble du système. Il a souligné que le délestage constitue une mesure préventive indispensable pour éviter un effondrement du réseau, précisant que sans cette procédure, la Tunisie pourrait être confrontée à une panne générale d’électricité (blackout), dont les conséquences seraient bien plus lourdes et le rétablissement beaucoup plus long.

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