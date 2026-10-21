Analyse : Bilan et perspectives des clubs tunisiens en coupes africaines : statistiques et historiques des matches retour

En se basant sur les résultats des matches aller, l’analyse des confrontations continentales des clubs tunisiens offre un éclairage précieux sur leurs chances de qualification lors des matches retour.

Les chiffres historiques de ces compétitions révèlent des dynamiques bien distinctes selon les scénarios enregistrés lors de la première manche, qu’il s’agisse d’un nul à l’extérieur, d’une courte défaite hors de ses bases ou d’un revers subi à domicile.

Concernant la situation du Club Africain et du Club Sportif Sfaxien, l’histoire des matches aller joués à l’extérieur avec un score de parité positif plaide largement en faveur des formations tunisiennes. Sur un total de trente-huit précédents de ce type, les clubs tunisiens ont validé leur billet pour le tour suivant à trente-33 reprises, ne connaissant l’élimination que cinq fois.

Parmi ces rares désillusions figurent des souvenirs douloureux, à l’instar de l’Espérance Sportive de Tunis éliminée par Enyimba aux tirs au but en 2004 en demi-finale de la Ligue des champions après un score cumulé de un partout, ou encore sa défaite en finale de la même épreuve en 2012 face de nouveau à Al Ahly d’Égypte après un nul un partout à l’aller et un revers deux buts à un à Radès.

Le Club Sfaxien avait lui aussi cédé en finale de la Ligue des champions en 2006 contre les Égyptiens d’Al Ahly, concourant à la même désillusion après un nul à l’aller et une défaite à Radès. Le Club Africain a également connu cette amertume en 2007 en demi-finale de la Coupe de la Confédération face à SuperSport United, tout comme l’Espérance de Tunis face à Al Ahly en quart de finale de la Ligue des champions 2017, après un partage des points à l’aller en Égypte suivi d’une défaite à Radès.

Pour ce qui est de l’Espérance Sportive de Tunis et des équipes confrontées à une défaite par la plus petite des marges à l’extérieur, les statistiques montrent que sur quarante et une occurrences où un club tunisien s’est incliné par un seul but d’écart hors de ses bases au match aller, la qualification au retour a été arrachée à vingt-quatre reprises. Ce capital d’expérience confirme que rien n’est perdu pour le représentant tunisien dans ce type de configuration serrée, où la moindre erreur se paie cash mais où le renversement de situation reste statistiquement très accessible.

Enfin, la configuration la plus périlleuse concerne le cas de l’Espérance Sportive de Zarzis et des formations dos au mur après une défaite concédée à domicile lors de la manche aller.

L’histoire des confrontations continentales montre que sur quatorze duels de ce genre, un seul club tunisien est parvenu à renverser la vapeur pour arracher sa qualification hors de ses bases. Cet exploit historique unique demeure l’œuvre du Club Athlétique Bizertin en 1988, lorsqu’il était parvenu à effacer son revers initial à Bizerte pour aller s’imposer en Algérie face à l’Union Sportive d’El Harrach avant de triompher lors de la séance des tirs au but.