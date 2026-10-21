Yémen : les Houthistes visent une base de la coalition saoudienne avec des missiles et des drones

21-10-2026

Les rebelles houthistes, soutenus par l’Iran, ont pris pour cible mercredi 21 octobre une base militaire située à l’aéroport d’Al Mukalla, dans le sud du Yémen. Cette ville est contrôlée par le gouvernement yéménite, soutenu par Riyad. L’information a été communiquée à l’AFP par deux responsables militaires gouvernementaux.

Selon ces sources, qui ont requis l’anonymat, les Houthistes ont utilisé des missiles et des drones pour viser cette base, où sont stationnées des forces de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Une précision à vérifier avant publication : le texte mentionne tantôt l’aéroport d’ « Al Mukalla », tantôt celui d’ « Al-Rayyan ». Il s’agit en réalité de la même zone, l’aéroport d’Al-Rayyan se trouvant près d’Al Mukalla, mais vous pouvez harmoniser selon la formulation de votre source. Le bilan éventuel de l’attaque n’est pas indiqué dans le texte fourni.

Avec AFP

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