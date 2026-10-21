El Gorjani : un réseau de trafic de Lyrica visant les élèves démantelé, plus de 26 000 comprimés saisis

21-10-2026

A l’issue d’un travail de renseignement et d’opérations de surveillance intensives sur le terrain, la sous-direction de lutte contre les stupéfiants relevant de la direction de la police judiciaire d’El Gorjani a réussi, mardi, à identifier et à interpeller plusieurs membres présumés d’un réseau de trafic de drogue qui ciblait les jeunes et les élèves.

Au total, près de 26 831 comprimés de Lyrica ont été saisis, ainsi que d’une somme d’environ 32 000 dinars.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les autres membres présumés du réseau.

Fil d'actualités

El Gorjani : un réseau de trafic de Lyrica visant les élèves dém

21-10-2026

« Made in Tunisia » : une nouvelle identité visuelle pour valoris

21-10-2026

Volvo Cars et NVIDIA renforcent leur partenariat : vers une conduite

21-10-2026

Météo en Tunisie : Risque d’averses orageuses ce mercredi

21-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Reportage – La canicule : Stades vides, aber
Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti

Fil d'actualités

El Gorjani : un réseau de trafic de Lyrica visant les élèves démantelé, plu

21-10-2026

« Made in Tunisia » : une nouvelle identité visuelle pour valoriser les produ

21-10-2026

Volvo Cars et NVIDIA renforcent leur partenariat : vers une conduite automatisé

21-10-2026

Météo en Tunisie : Risque d’averses orageuses ce mercredi

21-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025