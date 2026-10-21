El Gorjani : un réseau de trafic de Lyrica visant les élèves démantelé, plus de 26 000 comprimés saisis

A l’issue d’un travail de renseignement et d’opérations de surveillance intensives sur le terrain, la sous-direction de lutte contre les stupéfiants relevant de la direction de la police judiciaire d’El Gorjani a réussi, mardi, à identifier et à interpeller plusieurs membres présumés d’un réseau de trafic de drogue qui ciblait les jeunes et les élèves.

Au total, près de 26 831 comprimés de Lyrica ont été saisis, ainsi que d’une somme d’environ 32 000 dinars.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les autres membres présumés du réseau.