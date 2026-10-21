« Made in Tunisia » : une nouvelle identité visuelle pour valoriser les produits tunisiens

Les produits tunisiens vont bientôt avoir un visage commun. Mardi 20 octobre 2026, au siège du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, la charte graphique de la marque « Made in Tunisia » a reçu son feu vert officiel, marquant une étape importante dans la promotion de la production nationale.

Réunie sous la présidence de Salah Zouari, chargé de la gestion du ministère, la commission de pilotage a approuvé l’identité visuelle de ce label. Son but : permettre aux consommateurs de reconnaître plus facilement les produits tunisiens et de mettre en lumière leur origine comme leur qualité.

Derrière ce nouveau logo, l’ambition est large. Il s’agit de renforcer la confiance des Tunisiens envers la production locale, d’encourager l’achat de produits « fabriqués chez nous » et de soutenir la compétitivité des entreprises nationales. Le projet vise aussi à faire rayonner le savoir-faire tunisien au-delà des frontières et à faciliter l’accès des entreprises aux marchés étrangers.

Le déploiement se fera progressivement. Dans un premier temps, un programme d’accompagnement ciblera quatre secteurs prioritaires : les industries mécaniques et électriques, le textile-habillement, le cuir et la chaussure, et l’agroalimentaire. Le dispositif sera ensuite élargi, étape par étape, à l’ensemble du secteur industriel.