Aïd al-Adha : les ventes de moutons démarrent ce lundi dans les points de vente organisés

18-05-2026

Le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait a fixé des prix de référence selon le poids de l’animal.

Les ventes de moutons de l’Aïd al-Adha ont officiellement débuté ce lundi à travers les points de vente organisés, mis en place par le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait en coordination avec les services du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Des prix de référence ont été arrêtés en fonction du poids de l’animal : 27 dinars le kilo vif pour les moutons de moins de 45 kilos, 25,8 dinars pour la tranche 45-65 kilos, et 23,8 dinars au-delà de 65 kilos.

Cette initiative s’inscrit dans le prolongement d’une série de réunions de concertation entre les différentes parties prenantes, visant à mieux encadrer le marché, stabiliser l’offre et assurer un approvisionnement transparent pour les citoyens.

Le Groupement appelle les éleveurs et les professionnels à participer activement à ces espaces de vente, et invite les consommateurs à s’y rendre afin de bénéficier d’animaux ayant fait l’objet de contrôles sanitaires.

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