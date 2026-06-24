Mondial 2026-Tunisie : Renard veut terminer sur une bonne note

Le sélectionneur tunisien Hervé Renard, a insisté sur l’importance de se focaliser sur la dernière rencontre des Aigles de Carthage face aux Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026, avec l’ambition de réaliser une performance positive malgré la difficulté de la tâche.

Présent en conférence de presse à la veille du match, le technicien français a reconnu l’ampleur du défi : « La mission s’annonce très compliquée, mais nous devons tout faire pour y parvenir », a-t-il déclaré, précisant que le moment de tirer les enseignements de cette participation mondiale viendra après la fin du tournoi.