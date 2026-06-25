Mondial 2026 : La Suisse et le Canada au prochain tour

25-06-2026

La troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe du Monde 2026 a livré son verdict ce mercredi 24 juin.

La Suisse a confirmé son statut de favorite en s’imposant face au Canada (2-1), tandis que la Bosnie-Herzégovine a entretenu l’espoir d’une qualification parmi les meilleurs troisièmes grâce à son succès contre le Qatar (3-1).

Dans l’autre rencontre du groupe, la Bosnie-Herzégovine a dominé le Qatar sur le score de 3-1. Les Bosniens ont rapidement pris les commandes grâce à Kerim Alajbegovic (29 mn), avant de profiter d’un but contre son camp de Sultan Al Brake cinq minutes plus tard (34 mn).

Fil d'actualités

Mondial 2026 : La Suisse et le Canada au prochain tour

25-06-2026

Mondial 2026 : Le Maroc termine premier de son groupe avec le Brési

25-06-2026

Mondial 2026-Tunisie : Renard veut terminer sur une bonne note

24-06-2026

Mercato : L’Esperance prend Youssef Becha

24-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

CM 2026 Mondial 2026 : La Suisse et le Canada au prochain
CM 2026 Mondial 2026 : Le Maroc termine premier de son gro
CM 2026 Mondial 2026-Tunisie : Renard veut terminer sur un
CM 2026 Mondial 2026 : Le Ghana partage les points avec l&

Fil d'actualités

Mondial 2026 : La Suisse et le Canada au prochain tour

25-06-2026

Mondial 2026 : Le Maroc termine premier de son groupe avec le Brésil

25-06-2026

Mondial 2026-Tunisie : Renard veut terminer sur une bonne note

24-06-2026

Mercato : L’Esperance prend Youssef Becha

24-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025