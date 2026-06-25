Mondial 2026 : La Suisse et le Canada au prochain tour

La troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe du Monde 2026 a livré son verdict ce mercredi 24 juin.

La Suisse a confirmé son statut de favorite en s’imposant face au Canada (2-1), tandis que la Bosnie-Herzégovine a entretenu l’espoir d’une qualification parmi les meilleurs troisièmes grâce à son succès contre le Qatar (3-1).

Dans l’autre rencontre du groupe, la Bosnie-Herzégovine a dominé le Qatar sur le score de 3-1. Les Bosniens ont rapidement pris les commandes grâce à Kerim Alajbegovic (29 mn), avant de profiter d’un but contre son camp de Sultan Al Brake cinq minutes plus tard (34 mn).