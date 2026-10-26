6G : la Tunisie finalise ses études sur les fréquences d’ici janvier 2027

26-10-2026

La Tunisie poursuit ses préparatifs en vue des futurs réseaux mobiles de sixième génération. L’Agence nationale des fréquences (ANF) prévoit d’achever en janvier 2027 ses études sur la réorganisation et la réattribution des bandes de fréquences radioélectriques. Cette échéance concerne la préparation du spectre et ne correspond pas à une date de lancement commercial de la 6G dans le pays, les trois opérateurs (Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie) n’ayant lancé leurs réseaux 5G qu’en février 2025.

L’information a été communiquée par l’ANF dans un communiqué consacré à sa participation, le 20 octobre, à la deuxième journée du sommet régional 6G MENA Summit 2026, consacré aux perspectives et aux défis du développement des réseaux de sixième génération au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L’Agence était représentée par Rahma Gharsallaoui, ingénieure générale et cheffe de la division de planification et de coordination des fréquences.

 L’objectif est d’anticiper les besoins en spectre tout en tenant compte des impératifs économiques et de l’extension de la couverture. Au niveau international, l’Union internationale des télécommunications prévoit de finaliser d’ici 2030 la définition des normes techniques de la 6G, désignée sous l’appellation IMT-2030.

Fil d'actualités

Coopération bilatérale : Nafti reçu à Alger par le président Te

26-10-2026

6G : la Tunisie finalise ses études sur les fréquences d’ici jan

26-10-2026

Météo en Tunisie : Ciel peu nuageux et températures en hausse

26-10-2026

Analyse : Le Club Africain a passé son crash-test : décryptage d&r

25-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Reportage – La canicule : Stades vides, aber
Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti

Fil d'actualités

Coopération bilatérale : Nafti reçu à Alger par le président Tebboune

26-10-2026

6G : la Tunisie finalise ses études sur les fréquences d’ici janvier 2027

26-10-2026

Météo en Tunisie : Ciel peu nuageux et températures en hausse

26-10-2026

Analyse : Le Club Africain a passé son crash-test : décryptage d’une sol

25-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025