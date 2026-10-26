6G : la Tunisie finalise ses études sur les fréquences d’ici janvier 2027

La Tunisie poursuit ses préparatifs en vue des futurs réseaux mobiles de sixième génération. L’Agence nationale des fréquences (ANF) prévoit d’achever en janvier 2027 ses études sur la réorganisation et la réattribution des bandes de fréquences radioélectriques. Cette échéance concerne la préparation du spectre et ne correspond pas à une date de lancement commercial de la 6G dans le pays, les trois opérateurs (Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie) n’ayant lancé leurs réseaux 5G qu’en février 2025.

L’information a été communiquée par l’ANF dans un communiqué consacré à sa participation, le 20 octobre, à la deuxième journée du sommet régional 6G MENA Summit 2026, consacré aux perspectives et aux défis du développement des réseaux de sixième génération au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L’Agence était représentée par Rahma Gharsallaoui, ingénieure générale et cheffe de la division de planification et de coordination des fréquences.

L’objectif est d’anticiper les besoins en spectre tout en tenant compte des impératifs économiques et de l’extension de la couverture. Au niveau international, l’Union internationale des télécommunications prévoit de finaliser d’ici 2030 la définition des normes techniques de la 6G, désignée sous l’appellation IMT-2030.