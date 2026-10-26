Météo en Tunisie : Ciel peu nuageux et températures en hausse

26-10-2026

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), ce lundi 26 octobre sera marqué par un temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions.

Des nuages seront plus denses sur l’extrême Nord, où des pluies éparses sont attendues.

Par ailleurs, il faudra s’attendre à une légère hausse des températures, avec des maximales qui oscilleront entre 22 et 27 °C, tandis qu’elles avoisineront 20 °C dans les régions de l’Ouest.

Le vent soufflera du secteur nord. Il sera fort sur les régions du Nord et localement sur les autres zones côtières, tandis qu’il restera modéré ailleurs.

La mer sera très agitée au Nord et agitée à houleuse sur le reste des côtes tunisiennes. La prudence est recommandée, notamment pour les activités maritimes.

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