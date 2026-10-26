Coopération bilatérale : Nafti reçu à Alger par le président Tebboune

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a reçu dimanche 25 octobre, au palais d’El Mouradia, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, en visite à Alger pour la réunion du mécanisme de concertation tripartite sur la Libye.

Selon un communiqué du ministère des affaires étrangères, le chef de la diplomatie tunisienne a transmis au président algérien les salutations de Kaïs Saïed et ses félicitations pour le 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne. Il a souligné la qualité exceptionnelle des relations tuniso-algériennes, fondées sur la confiance mutuelle et une coordination permanente au plus haut niveau, ainsi que la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et de préparer au mieux les prochaines échéances entre les deux pays.

Libye : un règlement politique sous l’égide de l’ONU

Nafti a salué l’accueil par l’Algérie de la réunion tripartite, y voyant la preuve de l’attachement des trois pays à la régularité de ce cadre. Il a souligné la convergence des positions tunisienne et algérienne en faveur d’un règlement politique global associant toutes les composantes libyennes, sous l’égide des Nations unies, et appelé à poursuivre la coordination au sein du mécanisme.

Mandaté par Kaïs Saïed, il a participé à la réunion aux côtés de l’Algérien Ahmed Attaf et de l’Égyptien Badr Abdelatty, destinée à soutenir un règlement durable fondé sur le dialogue interlibyen et garantissant l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye.