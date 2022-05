Le CA redresse la tête ! Fin du rêve pour l’USMo ?

Le Club Africain n’avait plus le droit à l’erreur et devaot absolument l’emporter ce samedi en recevant l’Union Sportive de Monastir à Rades pour stopper l’hémorragie des points et redonner le moral au groupe.

Les Rouges et blancs ont annoncé la couleur dès l’entame du match et ont rapidement ouvert le score par Dhaouadi à la quatrième minute suite à un coup franc direct.

A la reprise, Oumarou a remis les deeux équipes à égalité et Maher Ghandri a marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu suiteà un pénalty accordé après la consultation du VAR. Le CA redresse la tête. l’USMo perd sa dernière chance pour la course au titre.

GnetNews