Entrée Sud de Tunis : Le ministère de l’Intérieur présente une solution pour éviter l’encombrement

A l’occasion de la fin des vacances de l’Aïd el-Fitr, et pour éviter l’encombrement pouvant survenir à l’entrée Sud de la capitale, à l’occasion du retour des usagers de la route de l’intérieur du pays vers la capitale, face à la poursuite des travaux d’aménagement :

Le ministère de l’Intérieur propose les solutions suivantes aux usagers de la route, afin de leur permettre d’éviter tout blocage et de fluidifier le trafic :

*Route nationale n’o 1 et ce, en accédant via la bretelle du stade de Radès, le croisement de la nouvelle Médina, celui de Chouchet Radès, ensuite en direction du pont Radès/ La Goulette, et puis rejoindre le centre ville, ou la banlieue Nord, ils peuvent emprunter la bretelle du côté de la banque de l’Habitat en direction du pont de Chouchet Radès ;

*Emprunter le pont de Laquania, en passant par le croisement d’el-Ouardia 1 et 2, en direction de la place de Bab Alouia, puis le pont de Revolon, l’avenue Moncef Bey, jusqu’à l’avenue du Maghreb arabe (route Z 4).



Le ministère dit mettre tous les moyens humains et matériels nécessaires pour renseigner les usagers de la route.

En cas de nécessité, il faudrait contacter les numéros suivants :

71.343.201 / 71.342.787

Gnetnews