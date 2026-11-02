Accident ferroviaire de Tolède : un ressortissant tunisien parmi les 66 victimes identifiées

Un ressortissant tunisien figure parmi les victimes identifiées de la collision ferroviaire du 28 octobre 2026 à Urda, en Espagne. Les autorités espagnoles n’ont pas communiqué son identité, mais l’actrice hispano-tunisienne Hiba Abouk a annoncé lundi 2 novembre que la famille de Yassine Jaouadi, porté disparu depuis la catastrophe, lui avait confirmé qu’il avait été retrouvé sans vie. Elle a présenté ses condoléances à ses proches et remercié les médias et les personnes ayant relayé l’appel à témoins.

En l’absence de confirmation officielle, rien ne permet toutefois d’affirmer à ce stade que la victime tunisienne recensée dans le bilan est bien lui. Sa famille avait entrepris des démarches pour se rendre en Espagne et participer aux procédures d’identification.

Le dossier d’un ressortissant tunisien ne figure plus parmi les signalements de disparition encore actifs, selon le Tribunal supérieur de justice de Castille-La Manche. Celui-ci fait état de 69 morts, dont 66 identifiées : 54 Espagnols et 12 étrangers (quatre Américains, un Tunisien, et des ressortissants argentin, canadien, tchèque, français, japonais, mexicain et portugais). Les trois personnes restant à identifier seraient également étrangères ; les recherches concernent deux Australiens et un Japonais.

Les identifications ont reposé sur les empreintes digitales (53 cas, Garde civile) et sur des analyses ADN (13 cas, Institut national de toxicologie). Soixante identifications ont déjà été notifiées aux familles, six autres doivent l’être prochainement, et 47 dépouilles ont été remises aux proches.