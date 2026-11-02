Météo en Tunisie : Pluies orageuses et température en baisse

Pour ce lundi 02 novembre, la météo sera marquée par un ciel passagèrement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages seront parfois denses, avec pluies éparses et localement orageuses, sur les régions ouest du nord, indique l’institut national de la météorologie (INM).

Le vent sera de secteur nord-ouest, relativement fort et fort près des côtes et sur les hauteurs et modéré ailleurs. La mer sera agitée au nord et très agitée sur le reste des côtes.

Les températures seront en légère baisse dans le nord, avec des maximales variant entre 15° et 20° au nord, et seront aux alentours de 12° sur les hauteurs, et entre 21° et 26° sur le reste des régions.