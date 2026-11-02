Guide du supporter de Club Africain au Caire : Mode d’emploi pour le choc face au Zamalek

À l’approche du match aller crucial entre le Zamalek et le Club Africain, prévu le 28 novembre au prestigieux Stade international du Caire, l’heure est aux préparatifs pour la grande marée rouge et blanche.

En Égypte, la billetterie et l’accès aux stades obéissent à des règles numériques extrêmement strictes. Pour éviter les arnaques, les confusions et garantir votre entrée en tribunes, voici les étapes clés à suivre dès aujourd’hui.

Les étapes indispensables pour faire le déplacement et assister au match

Anticipez l’obtention de votre Fan ID : Il n’existe aucun guichet physique ni vente de billets en papier le jour du match. Tout passe obligatoirement par le web. Rendez-vous dès maintenant sur la plateforme officielle Tazkarti (tazkarti.com).

Créez votre profil « Étranger »

Lors de votre inscription sur le site, sélectionnez l’option de nationalité étrangère. Vous devrez y téléverser une copie de votre passeport en cours de validité ainsi qu’une photo d’identité récente sur fond blanc.

Patientez pour la validation

Le traitement de votre demande de Fan ID prend généralement entre 24 et 48 heures. Cette carte numérique est strictement obligatoire pour fouler l’enceinte de n’importe quel stade en Égypte.

Achetez votre sésame en ligne :

Une fois votre Fan ID activé et les billets officiellement mis en vente sur la plateforme, connectez-vous pour réserver votre place dans la tribune réservée aux supporters visiteurs. Le paiement s’effectue exclusivement par carte bancaire internationale (Visa ou Mastercard).

Restez à l’écoute des canaux officiels

Conformément aux règlements de la CAF, 5 % de la capacité du stade doivent être alloués aux visiteurs. Face à la demande du Zamalek de jouer à guichets fermés au Stade du Caire, une part intéressante de tickets devrait être disponible. Surveillez de près les communiqués de la page officielle du Club Africain pour coordonner l’ouverture des gradins qui vous sont dédiés, ou renseignez-vous auprès des agences de voyages tunisiennes qui proposent des formules tout compris.

Surtout pas de billets sous le manteau

Il est très important de savoir aussi que le système égyptien ne tolère aucune improvisation. Ne vous fiez à aucun intermédiaire prétendant vendre des billets « sous le manteau ». Créez votre compte Fan ID dès aujourd’hui pour aborder ce déplacement sereinement