Loi de finances 2027 : les restaurateurs touristiques alertent sur la hausse des droits sur l’alcool

Habib Ben Moussa, président de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques, a mis en garde lundi 2 novembre 2026 contre les effets de la hausse des prix des boissons alcoolisées prévue dans le projet de loi de finances 2027.

Invité de l’émission « Ahla Sbeh » sur Mosaïque FM, il estime que cette mesure pourrait éloigner de nombreux clients des restaurants touristiques et les pousser vers les circuits d’approvisionnement parallèles.

Pour lui, le problème tient surtout à l’accumulation des augmentations et au relèvement répété des droits de consommation ces dernières années. Cette spirale a fait flamber les prix, au détriment à la fois des professionnels de la restauration et du pouvoir d’achat des consommateurs.

L’article 24 du projet de loi de finances 2027 prévoit une hausse des droits de consommation sur les boissons alcoolisées et les vins relevant des positions tarifaires 22.03, 22.04 et 22.08.