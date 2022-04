Ariana : Une action de solidarité rééditée, les demandeurs de plus en plus nombreux !

Pour la troisième année consécutive, un collectif de jeunes de l’Ariana se sont mobilisés afin de distribuer des repas gratuits en faveur des plus démunis tous les soirs de ce mois de Ramadan.

C’est dans un local gracieusement prêté par son propriétaire que les bénévoles ont pris leurs quartiers.

Pas de fichier, pas de liste de personnes ciblées… dans ce quartier populaire les personnes en difficulté sont nombreuses.

A la tête de cette brigade de bénévoles, il y a Mohamed Ghayadha, militant actif de la société civile et représentant des quartiers populaires de l’Ariana. Selon lui, le nombre de demandeurs a largement augmenté au fil des années. « L’année dernière, nous avions commencé à 75 repas par soir pour finalement finir à 400 la dernière semaine de Ramadan. Cette année, nous avons commencé à 200 la première semaine, et hier nous avons pu distribuer 325 iftars », nous dit-il.

Dès 16h30, une queue a commencé à se former devant la tente installée devant le local. Les profils sont divers… Des travailleurs précaires, des personnes qui ont perdu leurs emplois, des « barbechas » qui collectent les bouteilles en plastique, ou encore des femmes seules avec des enfants en bas-âge. Il y également d’autres communautés, étrangères, de plus en plus nombreuses à l’Ariana. C’est la cas par exemple des Africains, pour la plupart clandestins qui ont traversé le continent afin de rejoindre la Tunisie, espérant trouver une vie meilleure. Mohamed Ghayadha cite aussi, quelques algériens et marocains installés en Tunisie.

« Nous essayons d’aider tout le monde sans exception. Nous sommes tous frères, quelque soit la nationalité. C’est d’autant plus important en cette période de jeûne », souligne le militant.

Les dons proviennent exclusivement de la générosité des gens et des commerçants. « Nous faisons avec les dons des gens qui viennent chaque jour nous apporter de la nourriture ». Par ailleurs, Mr Bassem Jmal, président de l’Association des habitants du quartier de Riadh Andalous a fait un appel aux dons afin de récolter de l’argent pour les provisions.

« Nous avons réussi à récolter 10.000 dinars jusqu’à présent. L’année dernière nous avions réussi à atteindre les 15.000 dinars. Une dame nous a fait don hier de 2000DT afin d’acheter des moutons qui serviront à préparer les repas de la rupture du jeûne », indique-t-il.

Une générosité qui permet aux bénévoles de ne laisser personne sans un repas digne de ce nom. Ce soir là, au menu, soupe aux cheveux d’ange, ragoût de viande, bricks, cake, lait, dattes, yahourt, et lait fermenté pour le dessert et le « s’hour ».

« Il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas se déplacer de peur d’être vues. Souvent ce sont des gens qui ont perdu leur emplois alors qu’ils arrivaient avant à subvenir à leurs familles. Ceux-la, nous leur livrons les repas à domicile », explique Mohamed Ghayadha.

En plus des repas préparés pour ce jour, les jeunes de l’Ariana ont pu compter sur une association de Tunisiens résidant à l’étranger qui ont fait spécialement le déplacement en Tunisie pour ce mois saint afin de venir en aide aux associations. Ainsi, une cinquantaine de plats supplémentaires ont pu être distribués.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus, un reportage consacré à cette action.

Wissal Ayadi