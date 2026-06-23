Affaire Chokri Belaïd : le procès de Béchir Akremi reporté au 6 juillet

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires à caractère terroriste près la Cour d’appel de Tunis a décidé de reporter au 6 juillet prochain le procès du procureur de la République révoqué, Béchir Akremi, ainsi que celui de Habib Ellouz, membre du mouvement Ennahdha, d’un ancien imam et d’autres accusés, dans le cadre de l’affaire relative à l’assassinat du martyr Chokri Belaïd.

Un second dossier également reporté

Cette décision de report concerne aussi un second dossier, dans lequel Béchir Akremi est poursuivi pour des soupçons de manquements procéduraux et d’infractions à la loi qu’il aurait commis lors de l’instruction de cette même affaire.

23 ans de prison en première instance

Pour rappel, Béchir Akremi avait été condamné à 23 ans de prison en première instance, tandis que Habib Ellouz et les autres accusés avaient été condamnés à treize ans.