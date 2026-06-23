Transition énergétique : la Tunisie lance un appel d’offres pour un plan d’action « efficacité énergétique » à l’horizon 2040

L’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) a annoncé le lancement d’un appel d’offres national pour l’élaboration d’un plan d’action relatif à l’utilisation rationnelle de l’énergie en Tunisie, à l’horizon 2040. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Agence visant à soutenir la transition énergétique et à renforcer l’efficacité énergétique sur le long terme.

Une vision stratégique globale pour rationaliser la consommation

Dans l’avis relatif à l’appel d’offres n°9 de l’année 2026, l’Agence a précisé que ce projet s’inscrit dans sa démarche d’élaboration d’une vision stratégique globale destinée à rationaliser la consommation énergétique et à améliorer l’efficacité de son utilisation dans les différents secteurs économiques, en cohérence avec les orientations nationales en matière de développement durable et de sécurité énergétique.

Candidatures ouvertes via la plateforme TUNEPS

La participation est ouverte aux bureaux d’études et experts répondant aux conditions techniques et administratives fixées par le cahier des charges, les offres devant être soumises via le système national des achats publics en ligne « TUNEPS ».

L’Agence a indiqué que le cahier des charges est disponible gratuitement en téléchargement sur la plateforme électronique, invitant les candidats intéressés à procéder, le cas échéant, à leur inscription préalable sur le système pour ceux qui ne le sont pas encore.

Dépôt des offres fixé au 21 juillet

La date limite de réception des offres techniques et financières via le système « TUNEPS » a été fixée au 21 juillet 2026 à 10h00. L’ouverture des plis interviendra le même jour, à 11h00.

L’Agence nationale de maîtrise de l’énergie a souligné que le respect des procédures et conditions énoncées dans le cahier des charges constitue une condition essentielle pour la recevabilité des dossiers, précisant que tout manquement aux dispositions fixées entraînera l’exclusion de l’offre concernée.

Réduire la dépendance aux ressources énergétiques traditionnelles

Selon l’Agence, ce plan devrait permettre de définir les priorités et les mesures propres à améliorer l’efficacité de la consommation énergétique et à réduire la demande en ressources énergétiques traditionnelles, contribuant ainsi aux objectifs de la Tunisie en matière de transition vers un système énergétique plus durable à l’horizon 2040.