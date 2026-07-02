Affaire Sahbi Smara : la peine réduite à neuf ans et demi de prison en appel

02-07-2026

La Chambre criminelle près la cour d’appel a confirmé la condamnation de l’ex-député Sahbi Smara, tout en ramenant sa peine d’emprisonnement de onze à neuf ans et demi.

L’ancien élu est poursuivi pour « planification d’une atteinte visant à modifier la forme de l’État », « incitation des citoyens à s’attaquer mutuellement avec des armes », ainsi que pour « propagation du désordre, meurtre et pillage sur le territoire tunisien », « simulation de crime », « extorsion de biens sous la menace », « falsification de données informatiques » et « usurpation d’identité ».

Pour rappel, Sahbi Smara fait l’objet d’un mandat de dépôt depuis le 29 août 2024.

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