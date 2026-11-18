Agil : un accord pour éviter la grève des transporteurs

La grève des transporteurs de carburants devrait finalement être annulée. C’est ce qu’a déclaré ce mercredi le PDG de la Société nationale de distribution des pétroles (Agil), Khaled Bettine, après la signature, la veille, d’un accord sur une nouvelle prime pour les chauffeurs de camions-citernes qui transportent des hydrocarbures.

Selon lui, l’UGTT devrait annoncer l’annulation du mouvement dans les prochaines heures.

L’accord prévoit une modification du système de facturation, ce qui permet d’instaurer cette prime. Elle sera calculée sur la base de chaque journée de travail effectif au volant d’un camion-citerne, et s’élèvera à 275 dinars bruts par mois, sur la base de 26 jours de travail.

Source : Mosaïque Fm