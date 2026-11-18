Météo en Tunisie : Températures en hausse et des maximales jusqu’à 31 degrés

Le temps sera globalement stable ce mercredi 18 novembre 2026 sur l’ensemble du territoire tunisien. Le ciel sera peu nuageux à partiellement nuageux, avec des passages nuageux plus ou moins denses selon les régions.

Les températures enregistreront une hausse sensible dans plusieurs régions. Les maximales varieront entre 24 et 31 degrés, avec les valeurs les plus élevées attendues dans le Sud-Est. Les régions de l’Ouest connaîtront des températures relativement plus modérées.

À Tunis, les températures oscilleront entre 16 et 26 degrés. Elles varieront entre 18 et 24 degrés à Bizerte et entre 17 et 25 degrés à Tabarka.

Dans le Centre, les maximales atteindront 29 degrés à Kairouan et 28 degrés à Sidi Bouzid. Dans le Sud, elles pourront grimper jusqu’à 30 degrés à Gabès et Médenine et 31 degrés à Tataouine.

Les vents souffleront du secteur ouest, avec une intensité modérée à assez forte par endroits. Ils pourront se renforcer notamment sur les régions côtières du Nord.