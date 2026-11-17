ELIM-CAN 2027 : La Tunisie rate encore le coche

La sélection tunisienne de football n’a obtenu que le point du match nul au terme de son déplacement à Tripoli face à la Libye. Les joueurs de Chaâbeni sont parvenus à ouvrir le score par Ben Slimane dès la quatrième minute suite à une grossière erreur d’Ali Youssef.

Mais, les locaux ont trouvé l’égalisation suite à un pénalty fort généreux sifflé juste avant la pause.

Ce résultat complique davantage la situation de la sélection tunisienne qui devra désormais s’imposer lors des deux dernières rencontres et attendre les résultats de ses adversaires.