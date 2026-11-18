Vieillissement et Alzheimer : un enjeu de santé publique en Tunisie

Entre 60 000 et 80 000 Tunisiens vivraient avec la maladie d’Alzheimer, selon les estimations de l’Association tunisienne de lutte contre la maladie d’Alzheimer, faute de statistiques officielles. C’est dans ce contexte que se tiendra à Tunis, les 27 et 28 novembre, la quatrième édition du congrès national multidisciplinaire consacré à cette maladie. Environ 500 médecins et spécialistes tunisiens et étrangers y sont attendus.

La présidente de l’association, Afef Hammami, a expliqué à l’agence TAP que la rencontre portera notamment sur la préservation de l’autonomie des personnes âgées, le dépistage et les dernières avancées de la prise en charge. Les participants pourront échanger leurs expériences et s’inspirer des pratiques de pays pionniers. Ils formuleront aussi des recommandations à l’attention des décideurs, afin d’améliorer le parcours de soins des patients, du traitement médicamenteux jusqu’à la prise en charge fonctionnelle dans des centres spécialisés.

Des chercheurs de renommée internationale présenteront les nouveaux traitements développés ces deux dernières années, les outils de diagnostic précoce et les moyens de préserver l’autonomie. Des conférences aborderont la fragilité liée au vieillissement, la prévention des risques médicamenteux et les biomarqueurs sanguins capables de repérer les troubles neurocognitifs légers.

Une table ronde réunira des représentants des ministères concernés, de la CNAM et de l’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEAS) autour de la qualité et du parcours de prise en charge. Six ateliers pratiques traiteront des consultations mémoire, des chutes, des troubles de la déglutition et de la nutrition, de l’évaluation globale des personnes âgées, des troubles comportementaux et des escarres.

Pour Afef Hammami, la maladie représente un enjeu croissant en Tunisie, à cause du coût élevé de sa prise en charge et du vieillissement de la population.