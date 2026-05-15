Aïd al-Adha 2026 : le mercredi 27 mai selon les calculs astronomiques

La Cité des sciences de Tunis précise les conditions d’observation du croissant lunaire de Dhou al-Hijja, dont le début est attendu le 18 mai.

Selon les calculs astronomiques, Aïd al-Adha coïnciderait avec le mercredi 27 mai 2026, correspondant au 10 Dhou al-Hijja 1447 de l’hégire. C’est ce qu’indique un communiqué publié jeudi par la Cité des sciences de Tunis (CST).

Un croissant invisible ce samedi

Le 1er Dhou al-Qaâda ayant été fixé au 18 avril 2026 par la majorité des pays islamiques, ce samedi 16 mai — correspondant au 29 Dhou al-Qaâda — devait normalement être consacré à l’observation du croissant lunaire inaugurant Dhou al-Hijja. Mais les données astronomiques écartent cette possibilité : la conjonction centrale de la Lune interviendra le 16 mai à 21h01, heure de Tunis, soit après le coucher du soleil prévu à 19h22. La Lune se couchera deux minutes plus tard, à 19h24, avec une élévation de seulement 17 minutes au-dessus de l’horizon et une distance angulaire de 5 degrés par rapport au soleil. Dans ces conditions, la visibilité du croissant sera impossible.

En conséquence, le dimanche 17 mai devrait compléter le mois de Dhou al-Qaâda, et le lundi 18 mai marquerait le premier jour de Dhou al-Hijja 1447, selon la CST.

L’autorité du Mufti de la République

La Cité des sciences rappelle à cette occasion que le Mufti de la République tunisienne demeure la seule autorité habilitée à annoncer officiellement le début des mois hégiriens et les dates des fêtes religieuses.