Moyen-Orient : entre frappes et diplomatie

Alors que le cessez-le-feu libano-israélien touche à sa fin théorique dans trois jours, les négociations reprennent à Washington tandis que les violences se poursuivent sur le terrain.

La situation au Moyen-Orient reste profondément instable. Israël et le Liban ont entamé de nouvelles discussions à Washington, censées durer deux jours, à trois jours seulement de l’échéance théorique du cessez-le-feu en vigueur.

Le Liban sous les bombes malgré la trêve

Sur le terrain, la trêve ne tient qu’en apparence. Israël poursuit ses frappes contre des positions du Hezbollah au Liban, tandis que le mouvement pro-iranien a riposté par une attaque de drone dans le nord d’Israël. Selon l’Unicef, les frappes israéliennes ont tué au moins 200 enfants et en ont blessé 806 autres depuis début mars.

Ormuz : la Chine reprend la mer

Sur le front maritime, les navires chinois ont recommencé à transiter par le détroit d’Ormuz, dont le passage avait été perturbé par les tensions régionales. Les Gardiens de la révolution iraniens ont confirmé la reprise de ce trafic. Dans ce contexte, le président américain Donald Trump, en visite officielle en Chine, a indiqué que Xi Jinping lui aurait assuré ne pas fournir de matériel militaire à l’Iran. Pékin, de son côté, appelle à un cessez-le-feu complet et durable ainsi qu’à la réouverture du détroit.

En mer d’Arabie, un navire indien coule

L’Inde a condamné l’attaque d’un navire battant pavillon indien au large d’Oman, dont le naufrage a été confirmé par la société de sécurité maritime Vanguard Tech.

L’Irak cherche à reprendre le contrôle

En Irak, le nouveau premier ministre Ali Al-Zaidi a affiché sa volonté de rétablir le monopole de l’État sur les armes, en écho aux exigences américaines de désarmement des milices pro-iraniennes.

Le football iranien en suspens

En marge de ces tensions, la participation de l’équipe nationale iranienne à la Coupe du monde aux États-Unis reste incertaine : le président de la fédération iranienne a indiqué qu’aucun visa n’avait encore été délivré à ce jour.