Cohésion familiale : la Tunisie lance un plan de préparation à la vie conjugale

À l’occasion de la Journée internationale de la famille, une conférence nationale réunie à l’ALECSO a marqué le coup d’envoi d’une stratégie décennale visant à renforcer la résilience du noyau familial.

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, Asma Jebri, a annoncé ce jeudi le lancement du plan exécutif de préparation à la vie conjugale, première pierre opérationnelle de la stratégie nationale sur la cohésion familiale à l’horizon 2035. L’annonce a été faite lors d’une conférence nationale organisée au siège de l’ALECSO à Tunis, en marge de la Journée internationale de la famille.

Préparer les couples avant le mariage

Ce projet entend accompagner les futurs conjoints en amont de l’union, pour les doter des outils nécessaires à la construction d’une famille solide, capable de traverser les épreuves. La stratégie 2025-2035, dans laquelle s’inscrit ce plan, vise plus largement à consolider la résilience familiale, considérée par le ministère comme le socle du développement global du pays.

Une démographie qui alarme

Wejdène Ben Ayed, chargée de la gestion de la Direction générale de la femme et de la famille, a rappelé que les indicateurs démographiques de l’Institut national de la statistique font état d’une tendance au vieillissement accéléré de la population, directement liée au recul de l’âge du mariage. Ce constat pousse l’État à repenser en profondeur ses politiques d’appui à la famille.

Un comité interministériel pour coordonner l’action

Pour garantir la cohérence de cette stratégie à l’échelle nationale et régionale, Ben Ayed a annoncé la création d’un comité de pilotage réunissant plusieurs départements ministériels : les Affaires culturelles, l’Éducation, la Jeunesse et les Sports, la Santé ainsi que les Technologies de la communication.

Le directeur général de l’ALECSO, Mohamed Ould Omar, a pour sa part salué la profondeur des thématiques abordées, estimant qu’elles témoignent d’une prise de conscience collective de la complexité des enjeux familiaux, à la croisée des politiques publiques, des mutations démographiques et de la santé.