Tourisme : le ministre Sofiane Tekaya fait le point sur la saison estivale à Sousse

Une réunion de suivi tenue au ministère a passé en revue les préparatifs de la haute saison et les chantiers prioritaires de la destination.

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a présidé mercredi 13 mai au siège du ministère une séance de travail consacrée au suivi des conclusions du Conseil régional du tourisme tenu le 11 mars dernier. La réunion s’est tenue en présence du gouverneur de Sousse, Sofiane Tanfouri, des secrétaires généraux de plusieurs municipalités touristiques, de cadres centraux et régionaux, ainsi que de la directrice générale de l’Office national de l’artisanat, du directeur général de l’Agence de protection du littoral et des représentants du festival Ousso.

La qualité comme priorité absolue

La séance a permis de faire le point sur l’état d’avancement des recommandations du Conseil régional et d’évaluer le degré de préparation à la haute saison estivale. La qualité de l’accueil a été érigée en fil conducteur des échanges : sécurité, propreté, hospitalité et niveau des prestations ont été passés en revue, avec une attention particulière accordée au tourisme intérieur, présenté comme un pilier de la dynamique du secteur.

50 conventions et des plages remises en état

Sur le plan environnemental, les efforts des municipalités en matière de gouvernance de la propreté ont été salués, avec la signature d’une cinquantaine de conventions dans le cadre du programme de mécénat vert. Le directeur général de l’Agence de protection du littoral a fait état de travaux d’envergure sur les plages, financés à hauteur de 60 % par le ministère du Tourisme via le Fonds de protection des zones touristiques, et d’une délivrance des autorisations pour les activités balnéaires se déroulant dans de bonnes conditions.

Des signaux encourageants pour l’été

Les indicateurs de réservation ont été jugés positifs, témoignant d’une demande stable pour la destination. Pour consolider cet élan, la réunion a mis l’accent sur l’intensification des campagnes marketing ciblées, le soutien aux manifestations culturelles et festives — au premier rang desquelles le festival Aouassou — et l’activation des circuits touristiques régionaux.

La délégation régionale du tourisme de Sousse prépare par ailleurs une application numérique dédiée à la promotion de l’offre locale, destinée à valoriser la diversité de la destination sur les différents marchés émetteurs.