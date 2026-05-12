Aïd Al-Adha 2026 : les prix des moutons jugés excessifs, les intermédiaires pointés du doigt

Le président de l’Organisation tunisienne pour l’orientation du consommateur, Lotfi Riahi, a estimé, ce mardi 12 mai 2026, que les prix des moutons de l’Aïd sont cette année particulièrement élevés, lors de son intervention dans la matinale de la Radio nationale.

M. Riahi a relevé que selon les prix de référence en vigueur, un animal de 40 kg est affiché à environ 1 100 dinars, tandis que les bêtes de 70 kg dépassent les 1 700 dinars, des niveaux qu’il juge difficilement accessibles pour de nombreuses familles tunisiennes.

Il a pointé le rôle des intermédiaires, dans la formation des prix, soulignant que ces derniers fixent leurs tarifs non pas en fonction du coût réel d’élevage, mais par référence aux prix de la viande chez les bouchers. Il a par ailleurs noté, non sans paradoxe, que cette hausse intervient alors que les prix des aliments de bétail ont reculé par rapport aux années précédentes.

Pour rappel, le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait a annoncé les prix de référence suivants pour les points de vente organisés placés sous sa supervision, en coordination avec les services du ministère de l’Agriculture :