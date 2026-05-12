Crédits bancaires : hausse pour les services et l’agriculture, recul pour l’industrie et les ménages

Selon les données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT), la distribution des crédits aux professionnels à fin mars 2026 a affiché des évolutions contrastées selon les secteurs.

Du côté des hausses, les secteurs des services et de l’agriculture et de la pêche ont enregistré des progressions respectives de 280 MDT et 39 MDT. En revanche, les financements accordés au secteur industriel ont reculé de 102 MDT sur la même période.

Concernant les particuliers, la BCT fait état d’une contraction globale de 233 MDT, qui a touché à la fois les crédits à la consommation, en baisse de 151 MDT, et les crédits destinés à l’acquisition de logements, en repli de 82 MDT.