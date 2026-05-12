Journée nationale de la santé oculaire : près de 1 000 Tunisiens opérés de la cataracte en une seule journée

Le ministre de la Santé, Dr Mustapha Ferjani, a présidé lundi 11 mai 2026 une réunion de travail consacrée aux derniers préparatifs de la deuxième Journée nationale de la santé oculaire, prévue le samedi 23 mai 2026, en partenariat avec l’association One Day One Dream.

Cette initiative nationale ambitieuse vise à prendre en charge près de 1 000 patients atteints de cataracte, en priorité les bénéficiaires de la carte de soins à tarif réduit, à travers des interventions chirurgicales gratuites menées simultanément dans plusieurs gouvernorats de la République.

L’opération mobilisera 28 établissements de santé publics et 20 établissements privés. Les patients bénéficieront de la gratuité totale des lentilles et des médicaments, d’un suivi médical post-opératoire, ainsi que d’une prise en charge du transport et de l’hébergement en cas de besoin.

Le ministre de la Santé a souligné que cette initiative constitue un acte concret en faveur du droit de chaque citoyen à un accès équitable à des soins sûrs et de qualité, à proximité de son lieu de résidence.

Les modalités d’orientation et de coordination des patients seront communiquées prochainement par les structures sanitaires régionales concernées.