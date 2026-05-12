« Souk El Falleh Ettounsi » : trois jours de vente directe producteur-consommateur à Tunis

12-05-2026

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) organise, du mardi 12 au jeudi 14 mai 2026, la manifestation « Souk El Falleh Ettounsi » au sein de son siège central à Hay El Khadhra à Tunis.

Cet événement réunira des agriculteurs et agricultrices venus de différentes régions du pays, proposant directement aux consommateurs une large gamme de produits agricoles frais, légumes, fruits, produits alimentaires et produits de la mer, en quantités importantes et à des prix abordables, sans intermédiaires.

La manifestation se veut une occasion de soutenir le produit national, de valoriser les efforts des agriculteurs tunisiens et de renforcer le lien direct entre le producteur et le consommateur.

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