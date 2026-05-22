Aïd al-Adha : deux jours de congé accordés aux agents de la fonction publique

22-05-2026

Les mercredis 27 et jeudis 28 mai déclarés fériés pour les agents de l’État

La présidence du gouvernement a annoncé que, à l’occasion de l’Aïd al-Adha, les agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront de deux jours de congé, les mercredi 27 et jeudi 28 mai 2026.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du décret présidentiel n° 223 de l’année 2021, en date du 7 décembre 2021, relatif à la fixation des jours fériés ouvrant droit à congé pour les agents concernés.

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